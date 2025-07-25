Василий Орлов отметил, что катастрофа могла произойти из-за технической неисправности или ошибки пилотов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июля. /ТАСС/. Специалисты рассматривают две основные версии причин крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области: техническая неисправность или ошибка пилотов.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Приамурья Василий Орлов.

"В настоящее время на месте катастрофы работают спасатели и следователи. Есть две основные версии происшествия: первая - это техническая неисправность, вторая - ошибка пилотов. Обнаружены бортовые самописцы, в ближайшее время их доставят в Москву для расшифровки", - сообщил Орлов.