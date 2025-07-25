Росавиация планирует оперативно работать со Следственным комитетом для доставки их в Москву, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров

ТЫНДА, 25 июля. /ТАСС/. Частичную расшифровку бортовых самописцев пассажирского самолета Ан-24 после крушения под Тындой планируется провести на следующей неделе, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

"По данным МЧС, которые мы получили после заседания комиссии - бортовые самописцы найдены. Планируем оперативно работать со Следственным комитетом для доставки их в Москву и уже на следующей недели провести частичную расшифровку бортовых самописцев", - сказал Ядров по итогам заседания правкомисии под председательством главы Минтранса Андрея Никитина.