Экспертиза показала, что это драгоценные и полудрагоценные минералы - изумруды, циркон, кальцит, корунд, сообщили в Федеральной таможенной службе

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Сотрудники Федеральной таможенной службы аэропорта Домодедово пресекли контрабанду 76 самоцветов из Бахрейна стоимостью 1,6 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Домодедовские таможенники обнаружили 76 самоцветов на 1,6 млн рублей в багаже и кармане куртки россиянина, прибывшего из Бахрейна", - говорится в сообщении.

Отмечается, что турист следовал через зеленый коридор, но в ходе таможенного контроля в его чемодане инспекторы выявили зип-пакеты с разноцветными минералами. Еще часть камней пассажир достал из куртки. При этом мужчина объяснил, что купил самоцветы для изготовления украшений и вез таким способом, чтобы не повредить.

"Экспертиза показала, что это драгоценные и полудрагоценные минералы - изумруды, циркон, кальцит, корунд", - сообщили в ФТС.

По факту контрабанды стратегически важных ресурсов возбуждено дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или штрафа до одного миллиона рублей.