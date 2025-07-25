Взрыв газа в жилом доме в Саратове

В доме произошло обрушение, сообщили в оперативных службах

САРАТОВ , 25 июля. /ТАСС/. Взрыв произошел в подъезде жилого 10-этажного многоквартирного дома в Саратове, погибли три человека, об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сообщение о ЧП в доме на улице Блинова дежурному поступило в 12:12 (11:12 мск). "Произошел хлопок в подъезде жилого десятиэтажного многоквартирного дома. Пожарно-спасательные подразделения работают на месте", - говорится в сообщении.

В оперативных службах сообщили, что в доме произошло обрушение с 10-го по 1-й этажи. Под завалами подъезда могут находиться люди.

Возгорания после взрыва газа и обрушения не последовало, уточнили в МЧС.

Начальник управления региональной безопасности правительства региона Юрий Юрин сообщил, что среди погибших есть ребенок.

По информации правительства региона, на улице Блинова работают все необходимые экстренные службы. На место выехал губернатор Роман Бусаргин.