Первые три года наказания Идрис Идибеков проведет в тюрьме

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июля. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил участника международной террористической организации Идриса Идибекова к 17 годам лишения свободы за подготовку теракта в Михайло-Архангельском храме Майкопа Республики Адыгея. Об этом ТАСС сообщил представитель суда.

"Подсудимый решил совершить террористический акт. Реализуя задуманное, Идибеков определил в качестве объекта преступного посягательства Михайло-Архангельский храм, расположенный в г. Майкопе. Он изготовил схему данного здания, приобрел 15 литров бензина, кухонный нож, а также изготовил флаг МТО "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), подготовил текст для видеообращения о совершенном преступлении. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что фигурант заранее купил авиабилет на рейс Сочи - Стамбул, чтобы скрыться после совершения теракта. Довести задуманное до конца Идибеков не смог, так как по пути к месту планируемого преступления был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

На счету фигуранта также обвинение в вербовке, по данным суда, в 2024 году подсудимый, находясь на территории Майкопа, пытался завербовать гражданина Сирии и привлек его к попытке устроить теракт в храме.