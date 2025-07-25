Рейс, следовавший в Сочи, запросил аварийную посадку в аэропорту Толмачево по техническим причинам

НОВОСИБИРСК, 25 июля. /ТАСС/. Следователи начали проверку по факту происшествия с бортом S7, который сообщил о разгерметизации и вернулся в аэропорт вылета в Новосибирске. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном управлении СК на транспорте.

"Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что рейс, следовавший по маршруту Новосибирск - Сочи, запросил аварийную посадку в аэропорту Толмачево по техническим причинам.

Борт провел в воздухе почти три с половиной часа, большую часть времени он вырабатывал топливо, готовясь к посадке. В авиакомпании сообщили, что она прошла штатно и подготовили резервный борт. Он прибудет в 12:00 мск.