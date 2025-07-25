Три человека погибли при взрыве газа и последующем обрушении 10-этажного жилого дома в Саратове, сообщили ТАСС в оперативных службах. Под завалами могут находиться люди.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

Сообщение о происшествии в доме на улице Блинова в Саратове поступило в 12:12 (11:12 мск).

На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

В оперативных службах сообщили, что произошло обрушение торца панельного дома с 10-го по 1-й этаж.

Предварительно, разрушено несколько квартир с 10-го по 7-й этаж.

Возгорания не последовало.

Существует угроза дальнейшего обрушения, сообщили в оперативных службах.

Жителей дома эвакуируют, спасатели приступили к разбору завалов.

Погибшие

Погибли три человека, подтвердили в МЧС.

Среди погибших есть ребенок, сообщил ТАСС начальник управления региональной безопасности правительства региона Юрий Юрин.

Под завалами могут находиться люди. Начаты поисковые работы.

Расследование и реакция властей