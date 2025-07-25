Три человека погибли при взрыве газа и последующем обрушении 10-этажного жилого дома в Саратове, сообщили ТАСС в оперативных службах. Под завалами могут находиться люди.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
- Сообщение о происшествии в доме на улице Блинова в Саратове поступило в 12:12 (11:12 мск).
- На месте работают пожарно-спасательные подразделения.
- В оперативных службах сообщили, что произошло обрушение торца панельного дома с 10-го по 1-й этаж.
- Предварительно, разрушено несколько квартир с 10-го по 7-й этаж.
- Возгорания не последовало.
- Существует угроза дальнейшего обрушения, сообщили в оперативных службах.
- Жителей дома эвакуируют, спасатели приступили к разбору завалов.
Погибшие
- Погибли три человека, подтвердили в МЧС.
- Среди погибших есть ребенок, сообщил ТАСС начальник управления региональной безопасности правительства региона Юрий Юрин.
- Под завалами могут находиться люди. Начаты поисковые работы.
Расследование и реакция властей
- Прокуратура Саратовской области проводит проверку, сообщили в надзорном ведомстве.
- Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).