На Ямале перевернулась цистерна с нефтепродуктами

Как минимум один человек пострадал

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Цистерна, перевозившая нефтепродукты, и самосвал столкнулись на автодороге Сургут - Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа, автомобили перевернулись, один человек пострадал, одного зажало. Участок дороги временно перекрыт, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

"В пожарно-спасательную часть города Муравленко поступило сообщение о столкновении двух грузовых автомобилей (цистерна с топливом и самосвал) на 340-м километре автодороги Сургут - Салехард. <…> Водитель самосвала с травмами различной степени тяжести находится в скорой помощи. Водитель автоцистерны зажат, сотрудники МЧС России оказывают ему всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

В связи с ДТП на автодороге временно ограничено движение транспортных средств. Возгорание ликвидировали очевидцы до прибытия пожарных подразделений, сейчас создана "пенная подушка" для недопущения дальнейшего возгорания. На месте происшествия работают все оперативные службы.