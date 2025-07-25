25 июля, 11:55

На Ямале перевернулась цистерна с нефтепродуктами

Как минимум один человек пострадал

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Цистерна, перевозившая нефтепродукты, и самосвал столкнулись на автодороге Сургут - Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа, автомобили перевернулись, один человек пострадал, одного зажало. Участок дороги временно перекрыт, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

"В пожарно-спасательную часть города Муравленко поступило сообщение о столкновении двух грузовых автомобилей (цистерна с топливом и самосвал) на 340-м километре автодороги Сургут - Салехард. <…> Водитель самосвала с травмами различной степени тяжести находится в скорой помощи. Водитель автоцистерны зажат, сотрудники МЧС России оказывают ему всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

В связи с ДТП на автодороге временно ограничено движение транспортных средств. Возгорание ликвидировали очевидцы до прибытия пожарных подразделений, сейчас создана "пенная подушка" для недопущения дальнейшего возгорания. На месте происшествия работают все оперативные службы. 

Теги:
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ