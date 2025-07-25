По факту взрыва в жилом доме в Саратове завели дело

Взрыв газа в жилом доме в Саратове

Данные о точном числе пострадавших уточняются, сообщили в следственном управлении СК РФ по Саратовской области

САРАТОВ, 25 июля. /ТАСС/. Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после взрыва газа в жилом доме в Саратове, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП погибли три человека. "Следственным отделом по Ленинскому району города Саратова СУ СК России по Саратовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

Информация о точном числе пострадавших уточняется.