Олега Коваленко подозревают в превышении полномочий

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июля. /ТАСС/. Главу администрации Миллеровского района Олега Коваленко задержали в Ростовской области, его подозревают в превышении полномочий, об этом сообщила пресс-служба УФСБ по региону.

"Оперативниками установлено, что в сентябре 2022 года глава района дал указание начальнику отдела образования обязать директоров школ и других образовательных учреждений в нарушение действующего законодательства заключить договоры эксплуатации газовых котельных с ООО "Донтеплоэнерго" без концессионных процедур. Таким образом, муниципальное имущество на период отопительных сезонов 2022-2023, 2024-2025 годов было передано коммерческой организации на безвозмездной основе, эксплуатируя которое она получила выгоду имущественного характера", - сказано в сообщении.

Согласно экспертной оценке, ущерб бюджету района за 2022-2023 годы превысил 25 млн рублей.

Уточняется, что в июне 2023 года между администрацией и ООО "Донтеплоэнерго" было заключено концессионное соглашение с нарушениями процедуры торгов. Хотя антимонопольная служба и арбитражные суды признали эти торги недействительными, объекты теплоснабжения до сих пор остаются в пользовании компании.

На основании собранных доказательств следственным управлением СК РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.