Екатерину Шульман заочно арестовали по делу об уклонении от обязанностей иноагента

Суд избрал ей наказание в виде заключения под стражу сроком на два месяца

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Мещанский районный суд Москвы заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении политолога Екатерины Шульман (признана в РФ иноагентом). Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Постановлением Мещанского районного суда города Москвы в отношении Шульман Екатерины Михайловны, обвиняемой по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Срок исчисляется с момента ее задержания на территории РФ либо с момента пересечения государственной границы в случае экстрадиции", - уточнили в суде.

Ранее Шульман была объявлена в розыск по уголовной статье.

Минюст РФ 15 апреля 2022 года внес ее в реестр иностранных агентов. Она неоднократно получала штрафы за нарушение правил деятельности иноагента. Кроме того, на политолога был составлен протокол по ст. 20.33. КоАП РФ (участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации). Шульман является сотрудником Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии, признанного нежелательной организацией на территории РФ.