Апелляционная жалоба рассматривается тройкой судей

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению апелляционной жалобы на приговор бывшему командующему 58-й армией генерал-майору запаса Ивану Попову, осужденному на пять лет колонии за мошенничество и служебный подлог. Как сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, защита настаивает на его оправдании.

"Прошу приговор первой судебной инстанции отменить и оправдать моего подзащитного в связи с его невиновностью", - говорится в тексте жалобы.

Апелляционная жалоба рассматривается тройкой судей, а сам Попов участвует в процессе из Тамбовского СИЗО по видеосвязи. Судебное заседание началось в открытом режиме.

24 апреля Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил Попова к 5 годам колонии, признав его виновным в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге. Также он лишен воинского звания. Второго фигуранта дела, бизнесмена Сергея Моисеева, суд приговорил к 4 годам колонии.

Следствием и судом установлено, что в период с января по июнь 2023 года Попов и бывший заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Олег Цоков организовали хищение более 1,7 тыс. тонн изделий из металлопроката военного назначения, а также внесение в официальные документы заведомо ложных сведений об их поступлении в воинские части. Следствие считает, что Попов и Цоков привлекли к преступной деятельности Моисеева, который реализовал похищенный металлопрокат. В результате хищения государству причинен ущерб на сумму свыше 100 млн рублей. Уголовное преследование Цокова прекращено в связи с его смертью. Попов вину не признает. Власти Запорожской области отказались считать себя потерпевшими по делу и обжаловали приговор генералу.