Осужденным назначили сроки до четырех лет лишения свободы

ЧИТА, 25 июля. /ТАСС/. Шесть жителей Читы получили реальные сроки лишения свободы за организацию незаконной миграции. Об этом сообщили в прокуратуре Забайкальского края.

"Центральный районный суд города Читы огласил приговор по уголовному делу в отношении 6 местных жителей. Суд признал их виновными по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная организованной группой). Подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 1,5 до 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, они взяты под стражу в зале суда", - сообщили в прокуратуре, добавив, что приговор в законную силу не вступил.

В 2021 году двое из осужденных организовали в Чите частный центр тестирования, где иностранные граждане для получения разрешения на пребывание в России сдавали экзамены на владение русским языком, знание истории и основ законодательства РФ. Центр получал оплату за услуги только в случае положительных результатах сдачи экзаменов. Злоумышленники помогали иностранцам при сдаче экзамена. "Экзаменаторы составляли заведомо ложные документы о готовности тестируемых безопасно находиться в стране, соблюдать сложившиеся общественные нормы и законы", - добавили в прокуратуре.

Благодаря преступному содействию иностранцы на тестировании списывали, консультировались друг с другом, неоднократно перезаписывали ответы на вопросы, чтобы создать видимость владения русским языком и минимальными знаниями. В результате действий обвиняемых с марта 2022 года по апрель 2024 года незаконно выданы документы, разрешающие пребывание в России 35 иностранцам, которые в настоящий момент аннулированы.