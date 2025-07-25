В Карелии теплоход сел на мель

На судне находятся восемь человек

ПЕТРОЗАВОДСК, 25 июля. /ТАСС/. Теплоход сел на мель при выходе из ремонтно-эксплуатационной базы в Онежское озеро в поселке Пиндуши. На судне находятся восемь человек, сообщили в Telegram-канале госкомитета Карелии по безопасности.

"В поселке Пиндуши Медвежьегорского района при выходе из ремонтно-эксплуатационной базы (РЭБ) в Онежское озеро сел на мель теплоход, грунтоотводная шаланда (порожний), принадлежащий ООО "Национальная дноуглубительная компания". На судне находится экипаж - восемь человек", - рассказали в госкомитете.

Сообщение о происшествии поступило ночью 24 июля. Разлив нефтепродуктов не обнаружен, но после случившегося на судне появилась трещина. Угрозы жизни экипажа нет. Судовой ход свободен.

Теплоход будет отбуксирован в РЭБ. Петрозаводский линейный отдел МВД России на транспорте проводит проверку по факту случившегося.