В авиакомпании выразили соболезнования семьям пострадавших в авиакатастрофе

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Ямал" окажет помощь в перевозке родственников погибших при крушении самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара" в Амурской области. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"Готовы оказать содействие в организации перевозки родственников погибших на рейсах авиакомпании "Ямал". Для оформления авиабилетов необходимо обратиться в любую кассу авиакомпании или в информационно-справочную службу по телефону 8-800-444-02-55 (звонок по России бесплатный)", - говорится в сообщении.

Также в авиакомпании выразили соболезнования. "В эти трудные минуты мы скорбим вместе с семьями, друзьями и коллегами. Это большая трагедия для всех, кто связан с авиацией", - добавили в пресс-службе.