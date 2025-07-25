Злоумышленник, используя кабель, напрямую подключился к трансформатору, принадлежащему электросетевому предприятию, и обеспечивал питание криптовалютных ферм

НОВОСИБИРСК, 25 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции уличили в незаконном потреблении электроэнергии на 13 млн рублей криптомайнера из Новосибирской области. Возбуждено уголовное дело, говорится на портале "МВД медиа".

"В ходе обыска оперативники обнаружили 12 единиц майнингового оборудования. Установлено, что незаконную деятельность гражданин осуществлял с апреля 2021-го по сентябрь 2024 года. Ущерб от его противоправных действий составил более 13 млн рублей", - говорится в сообщении.

Злоумышленник, используя кабель, напрямую подключился к трансформатору, принадлежащему электросетевому предприятию, и организовал питание криптовалютных ферм, спрятанных в постройке на его земельном участке. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана).