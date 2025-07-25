Глава Саратовской области подтвердил риски дальнейшего обрушения дома в Саратове

Взрыв газа в жилом доме в Саратове

Специалисты обследуют дом, сообщил Роман Бусаргин

САРАТОВ, 25 июля. /ТАСС/. Дом на улице Блинова будет обследован на предмет рисков дальнейшего обрушения после взрыва газа, произошедшего в многоэтажке ранее. Об этом сообщил глава Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале.

"Также необходимо максимально оперативно провести обследование здания на предмет угрозы дальнейшего обрушения. В этой работе задействованы все необходимые службы и ведомства. Проводится эвакуация жильцов", - отметил он.

Губернатор подчеркнул, что специалисты планируют завершить разбор завалов до конца дня, а 26 июля начать обследование дома.

Он отметил, что на данный момент известно о троих погибших.

Как передает корреспондент ТАСС, около дома столпились сотни жителей, некоторые из них с домашними животными. Территория около дома ограждена сигнальной лентой, граждан за нее не пускают. Специалисты занимаются разбором завалов, на месте работает спецтехника.

Ранее ТАСС в оперативных службах также сообщили об угрозе дальнейшего обрушения дома.