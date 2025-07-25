Они занимались вымогательством денег у таксистов в приграничном округе

БЕЛГОРОД, 25 июля. /ТАСС/. Двое членов этнической преступной группы, занимавшейся вымогательством денег у таксистов в приграничном Валуйском округе Белгородской области, приговорены к 9 годам 3 месяцам и 9 годам 6 месяцам колонии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по региону.

"Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Определением Белгородского областного суда приговор в отношении одного члена преступной группы оставлен без изменения. В отношении второго срок отбывания снижен до 9 лет 3 месяцев", - сообщили в пресс-службе.

Фигуранты признаны виновными в совершении преступления по п. "а" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство). С 2023 года в городе Валуйки выходцы одной из республик Северного Кавказа сформировали этническую преступную группу. Они пытались установить незаконный контроль над частными пассажирскими перевозками. Группа работала на территории села Солоти Валуйского городского округа.

В местах стоянок такси фигуранты ежедневно вымогали деньги у водителей за возможность перевозить пассажиров. В случае отказа они применяли насилие.