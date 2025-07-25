Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выразил соболезнования родственникам погибших

ИРКУТСК, 25 июля. /ТАСС/. Глава Иркутской области Игорь Кобзев назвал имена членов экипажа потерпевшего крушение самолета Ан-24. Соответствующий список появился в Telegram-канале губернатора региона.

"Список членов экипажа потерпевшего крушение Ан-24: 1. командир воздушного судна Логвинов Вячеслав Игоревич, 61 год; 2. второй пилот Плаксин Кирилл Евгеньевич, 37 лет; 3. бортмеханик Вохминцев Владимир Вадимович, 30 лет; 4. бортпроводник Бессмертная Анастасия Сергеевна, 43 года; 5. авиационный техник по приборам и электрооборудованию Колтунов Виталий Владиславович, 55 лет; 6. авиационный техник по планеру и двигателям Лысенко Алексей Викторович, 28 лет", - сказано в сообщении.

Игорь Кобзев выразил соболезнования близким погибших.