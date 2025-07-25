На месте обрушения дома из-за взрыва газа в Саратове работают психологи

Взрыв газа в жилом доме в Саратове

Также в школе №103 развернут пункт временного размещения для жителей, сообщил председатель Саратовской областной думы Алексей Антонов

САРАТОВ, 25 июля. /ТАСС/. Жители десятиэтажного жилого дома в Саратове, где произошел взрыв газа, могут обратиться за помощью к психологам. Специалисты работают на месте происшествия, сообщил ТАСС председатель Саратовской областной думы Алексей Антонов.

"Да, [на месте работают психологи]. Вот молодой человек как раз, одна девушка стоит свободная, другая девушка разговаривает. Они здесь находятся", - сказал он.

Антонов напомнил, что пункт временного размещения для жителей дома развернут в школе №103, где люди могут получить питание и переночевать.