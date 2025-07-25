В Горном Алтае нашли тела двух туристов, унесенных течением в реку Катунь

Личность погибшей женщины установлена, тело мужчины передали следственным органам

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Тела мужчины и женщины, унесенных течением в реку Катунь в начале июля, нашли в Онгудайском районе Республики Алтай. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В Онгудайском районе в реке Катуни обнаружено тело мужчины. Спасатели подняли его из воды и передали следственным органам. Тело 44-летней женщины было найдено в устье реки Чобы. Личность погибшей установлена", - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, это туристы из Бийска, которых ранее унесло течением на участке слияния рек Большой Яломан и Катунь. Инцидент произошел 10 июля.