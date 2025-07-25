Взрыв газа в жилом доме в Саратове

Более 100 человек привлечены к разбору обрушенных конструкций, сообщили в пресс-службе ведомства

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Люди могут быть под завалами многоэтажного жилого дома в Саратове, где произошел взрыв. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Спасатели продолжают разбирать обрушенные конструкции жилого дома. По предварительной информации, под завалами могут находиться люди. Все жильца дома по улице Блинова, 2 эвакуированы", - сказали в пресс-службе.

Более 100 человек и 34 единицы техники привлечены к разбору обрушенных конструкций, отметили в МЧС. Взрывная волна повредила остекление соседнего дома, люди также эвакуированы.

Ранее в оперативных службах ТАСС сообщили, что пострадавшие люди могут быть под завалами.