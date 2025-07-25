Еще двое пострадали, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 июля. /ТАСС/. Два мирных жителя погибли и еще двое ранены в городе - спутнике Запорожской АЭС Энергодаре из-за массированного артиллерийского обстрела ВСУ. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Идет массированный артиллерийский обстрел со стороны ВСУ города Энергодара. Повреждения получила территория одного из многоквартирных домов и район театра "Современник". В районе автостоянки повреждения получили припаркованные автомобили. На данный момент известно о двух пострадавших и двух погибших местных жителях", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Запорожская АЭС работает в штатном режиме, в результате украинских атак "безопасность основных объектов станции не нарушена".

Как сообщили в пресс-службе ЗАЭС, сегодня утром в результате сброса боеприпаса с беспилотника ВСУ на парковку атомной станции повреждения получили семь гражданских автомобилей, персонал станции не пострадал.

ВСУ 23 июля несколько раз атаковали дронами-камикадзе район жилой застройки города-спутника ЗАЭС Энергодара. В ночь на 18 июля украинские войска из ствольной артиллерии обстреляли закрытый детсад и жилые дома, была ранена женщина. В течение всего лета 2025 года ВСУ еще неоднократно атаковали жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры города и непосредственно Запорожской АЭС, в частности, учебно-тренировочный центр ЗАЭС с единственным в мире полномасштабным тренажером реакторного зала.