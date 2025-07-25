Взрыв газа в жилом доме в Саратове

После завершения поисково-спасательных работ и обследования здания специалисты оценят ущерб, отметил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин

САРАТОВ, 25 июля. /ТАСС/. Пострадавшим в результате взрыва газа в доме жилом доме в Саратове окажут материальную поддержка из резервного фонда.

Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

"После завершения поисково-спасательных работ и обследования здания специалисты оценят нанесенный ущерб. Пострадавшим гражданам будет оказана материальная поддержка из резервного фонда", - сказано в сообщении.

Глава региона также отметил, что в случае, если эксперты подтвердят отсутствие угрозы дальнейшего разрушения дома и возможность его восстановления для безопасной эксплуатации, будут выделены все необходимые средства для проведения строительных работ.