Водителя планируют поощрить за проявленную бдительность и активную гражданскую позицию, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по региону

ЧЕЛЯБИНСК, 25 июля. /ТАСС/. Поджог Дома культуры в городе Верхнеуральске Челябинской области предотвратил таксист, который обратил внимание на странное поведение 18-летней гражданки, стоявшей у здания с канистрой бензина. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МВД России по региону.

"Аферисты убедили жительницу Верхнеуральска купить пять литров бензина и ждать указаний у здания городского Дома культуры. Девушка, находясь под психологическим давлением, уже была готова выполнить требование. К счастью, водитель такси, который подвозил горожанку, заметил ее странное поведение и тревожные разговоры по телефону. Заподозрив неладное, он сразу сообщил о происходящем районным полицейским, оперативно принявшим все необходимые меры по недопущению противоправного деяния", - сказали в пресс-службе.

По данным полиции, все началось со звонков гражданке, которые поступали от мошенников по отработанному сценарию. Сперва представились службой доставки цветов и выманили у нее личные данные, включая код из СМС. Затем последовала серия звонков от "сотрудника службы безопасности", "специалиста Росфинмониторинга" и "следователя".

В пресс-службе отметили, что в ближайшее время сотрудники полиции планируют поощрить водителя за проявленную бдительность и активную гражданскую позицию.