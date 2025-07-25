Экс-главу "Черноморнефтегаза" Сергея Бейма арестовали

Его заключили под стражу на два месяца

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу экс-главу "Черноморнефтегаза" Сергея Бейма по обвинению в особо крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бейма Сергея Геннадиевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, на срок 2 месяца", - сообщили в суде.