Взрыв газа в жилом доме в Саратове

Как сообщили в МЧС, на его спасение направлены все основные силы

САРАТОВ, 25 июля. /ТАСС/. Спасатели обнаружили живого мужчину под завалами жилого дома в Саратове, где произошел взрыв газа. На его спасение направлены основные силы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"На месте проведения работ установлено местонахождение человека, который подает признаки жизни. Основные силы направлены на его спасение", - сказал собеседник агентства.

Ранее корреспондент ТАСС с места ЧП сообщал, что под завалами найден живой мужчина.

"39 лет, дышит, находился на кухне", - сообщил спасатель, обнаруживший пострадавшего.