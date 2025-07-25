С 2013 по 2017 год фигуранты незаконно распорядились объектами недвижимости на сумму более чем 500 млн рублей

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Аферисты, завладевшие недвижимостью Росгвардии, Минобороны и администраций районов Подмосковья, приговорены к срокам до 18 лет лишения свободы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.

"Дорогомиловским районным судом Москвы вынесен обвинительный приговор двум организаторам и 18 участникам преступного сообщества, осуществившим незаконное отчуждение объектов недвижимости. В течение четырех лет участники сообщества путем обмана незаконно получали право распоряжаться земельными участками, квартирами, помещениями, принадлежащими Росгвардии, Минобороны, администрациям районов Московской области и физическим лицам", - говорится в сообщении.

С 2013 по 2017 год фигуранты незаконно распорядились 14 объектами недвижимости на сумму более чем 500 млн рублей. Также там отметили, что два организатора преступного сообщества приговорены к лишению свободы на 17 и 18 лет.

В ведомстве пояснили, что после продажи имущества, полученная материальная выгода распределялась между всеми участниками преступной организации. Там добавили, что остальные 18 участников в зависимости от роли и степени участия каждого приговорены к лишению свободы на срок от 7,5 до 16 лет с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режима.