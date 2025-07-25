Офис генпрокурора предъявил обвинения двум чиновникам в Львове

Перед этим в административных зданиях Львовского городского совета прошли обыски

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Офис генерального прокурора Украины подтвердил, что в административных зданиях Львовского городского совета прошли обыски, двум чиновникам по их итогам предъявлены обвинения в коррупции.

Ранее агентство РБК-Украина сообщило, что Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в админзданиях Львова. Там утверждали, что обыски проходят из-за хищения денег, выделенных на ремонт домов на Стрыйской улице во Львове. По информации РБК-Украины, под подозрение попали два чиновника районных администраций Львова.

"При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры сообщено о подозрении исполняющей обязанности руководителя Франковской районной администрации и руководительницы Галицкой районной администрации Львова в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия", - говорится в Telegram-канале офиса.

Львовские чиновники обвиняются в растрате $40 тыс. из местного бюджета. Главы районных администраций намеренно согласовали проект ремонта домов на Стрыйской улице с завышенными ценами на оконные блоки и строительные материалы от подрядчика. Директору коммунального предприятия также предъявлено обвинение в хищении средств из госбюджета.