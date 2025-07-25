Росгвардия проверяет информацию о владельцах оружия на месте взрыва газа в Саратове

Также сотрудники взяли под контроль периметр, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии приступили к проверке информации о возможных владельцах оружия, проживающих в доме в Саратове, где произошел взрыв газа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся в непосредственной близости от места происшествия, был немедленно направлен для обеспечения безопасности. Сотрудники взяли под контроль периметр, обеспечив организованную эвакуацию жильцов и беспрепятственную работу экстренных служб. Сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии приступили к проверке информации о возможных владельцах оружия, проживающих в доме", - говорится в сообщении.