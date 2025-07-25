Взрыв газа в жилом доме в Саратове

Еще четверо погибли, сообщили в медицинских службах

САРАТОВ, 25 июля. /ТАСС/. Семь человек получили травмы в результате взрыва газа и последующего обрушения в жилой десятиэтажке в Саратове, сообщили ТАСС в медицинских службах.

"В результате ЧП различные травмы получили семь человек. Еще четыре человека погибли", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, семь человек находятся на амбулаторном лечении, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Саратовской области.

Также под завалами находится мужчина, он подает признаки жизни, ведутся работы по его спасению.