В России молдавского банкира Платона заочно осудили на 24 года

Его признали виновным по делу о неправомерном выводе за рубеж более 48 млрд рублей

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы заочно приговорил молдавского банкира Вячеслава Платона к 24 годам лишения свободы по уголовному делу о неправомерном выводе за рубеж более 48 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

"Он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов)", - сообщили в надзорном ведомстве.

По данным следствия, не позднее июня 2013 года в Москве и Кишиневе фактический владелец АО КБ "Молдиндконбанк" Вячеслав Платон совместно с соучастниками создал преступное сообщество вывода средств из Российской Федерации. Вплоть до мая 2014 года его участники совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте с корреспондентских счетов ряда российских кредитных организаций на банковские счета нерезидента АО КБ "Молдиндконбанк". При этом в российские банки были предоставлены документы с заведомо недостоверные сведениями о целях и назначении переводов. Общая сумма выведенных средств превысила 48 млрд рублей.

"Суд приговорил Вячеслава Платона к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима путем частичного сложения наказания с учетом приговора Тверского районного суда г. Москвы от 27.07.2023", - отметили в Генпрокуратуре. В 2023 году Тверской районный суд Москвы заочно приговорил Платона к 20 годам лишения свободы, признав виновным в неправомерном выводе денежных средств в иностранной валюте из Российской Федерации на сумму более 126 млрд рублей.