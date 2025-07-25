Задержанный был причастен к сбору денежных средств на преступные нужды боевиков в Сирии, сообщили в пресс-службе ведомства по Северо-Западному федеральному округу

САРАТОВ, 25 июля. /ТАСС/. Подозреваемый в финансировании деятельности террористической организации иностранец задержан карельским ОМОН "Илвес" Росгвардии в Саратове. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по Северо-Западному федеральному округу.

"Задержанный был причастен к сбору денежных средств на преступные нужды боевиков в Сирии. Мужчина организовал канал вывода денег путем использования современных средств электронных платежей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спецназ Росгвардии оказал содействие сотрудникам управления ФСБ России по Карелии.