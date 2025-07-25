25 июля, 15:13,
обновлено 25 июля, 15:22

Мосгорсуд 29 июля проверит законность приговора Елене Блиновской

Елена Блиновская. Сергей Савостьянов/ ТАСС
Елена Блиновская
© Сергей Савостьянов/ ТАСС
Блогера приговорили к пяти годам колонии по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Московский городской суд 29 июля рассмотрит апелляционную жалобу на приговор Савеловского суда Москвы блогеру Елене Блиновской, осужденной за уклонение от уплаты налогов и отмывание средств. Об этом ТАСС сообщили в апелляционной инстанции.

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"Назначено судебное заседание на 29 июля, в 14:45 мск", - говорится в сообщении.

В начале марта Савеловский районный суд приговорил Блиновскую к пяти годам колонии по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств. Суд также назначил ей штраф в размере 1 млн рублей и запретил заниматься предпринимательской деятельностью на четыре года. Кроме того, в рамках приговора суд взыскал в доход государства имущество осужденной, в том числе элитные объекты недвижимости, включая объекты в Крыму. Также удовлетворен гражданский иск к блогеру на 587 млн рублей.

До рассмотрения апелляции приговор в отношении Блиновской считается не вступившим в силу. По закону, до вступления приговора в силу ее не могут отправить отбывать наказание, она продолжит находиться в СИЗО.

Судебный процесс над блогером начался в конце августа 2024 года. Блиновская, по версии следствия, за 2019-2021 годы уклонилась от уплаты налогов на более чем 900 млн рублей, используя схемы дробления бизнеса. В апреле 2023 года ее задержали при попытке покинуть Россию. 

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