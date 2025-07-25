В частности, трое прилетят из Иркутской области, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июля. /ТАСС/. Власти окажут необходимую помощь в доставке в Тынду еще 23 родственников жертв авиакатастрофы с Ан-24 в Амурской области. На место трагедии хотят приехать близкие погибших из пяти регионов страны - Хабаровского края, Москвы, Магадана, а также из Иркутской области и Краснодарского края, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в своем Telegram-канале.

"На данный момент в Тынду хотят вылететь 12 человек из Хабаровска, двое из Нелькана (село в Хабаровском крае - прим. ТАСС), трое из Иркутской области, двое из Магадана, один человек из Москвы и еще трое - из Абинска в Краснодарском крае. Мы уважаем эту волю, поэтому максимально помогаем пережившим такое горе", - написал он.

Ранее губернатор сообщил, что в Тынду приехали все родственники, кто пожелал оказаться на месте трагедии, им оказывается вся необходимая помощь.