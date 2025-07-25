Член-корреспондент РАН не стал обжаловать приговор о финансировании экстремизма

Сергей Абрамов сделал семь переводов со своего расчетного счета на счет экстремистской организации на общую сумму 7 тыс. рублей

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июля. /ТАСС/. Член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института программных систем им. А. К. Айламазяна Сергей Абрамов решил не обжаловать приговор суда о признании его виновным в финансировании экстремистской деятельности. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Александр Захарьин.

Переславский районный суд 11 июля признал Абрамова виновным в финансировании экстремистской деятельности и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей. В ходе прений гособвинение просило оштрафовать Абрамова на 450 тыс. рублей, подсудимый и его защитник настаивали на вынесении оправдательного приговора. Детали уголовного дела на этапе следствия и судебного рассмотрения официально не сообщались.

"Мы не будем подавать апелляционную жалобу. Это решение клиента", - сказал Захарьин.

Суд установил, что Абрамов, осознавая, что организация ФБК ("Фонд борьбы с коррупцией", запрещен в РФ) признана судом экстремистской, ликвидирована, ее деятельность запрещена на территории России, в период с августа 2021 года по февраль 2022 года сделал семь переводов со своего расчетного счета на счет указанной организации на общую сумму 7 тыс. рублей. В суде Абрамов отрицал свою вину. Он утверждал, что неизвестный злоумышленник оформил от его имени подписку на перевод средств.

12 апреля 2023 года суд избрал Абрамову меру пресечения в виде домашнего ареста. Ленинский районный суд Ярославля 30 ноября 2023 года отправил Абрамова в психиатрический стационар для проведения экспертизы. По словам ученого, он провел в больнице 12 дней, психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

Ранее Абрамов возглавлял Институт программных систем им. А. К. Айламазяна РАН. В 2006 году он получил премию правительства РФ в области науки и техники за разработку конструкторской и программной документации, подготовку промышленного производства и выпуск образцов высокопроизводительных вычислительных систем (суперкомпьютеров) семейства "Скиф" I и II ряда.