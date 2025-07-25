Женщин приговорили к девяти годам лишения свободы

БРЯНСК, 25 июля. /ТАСС/. Володарский районный суд Брянска признал виновными по делу о получении взятки бывших заместителей губернатора Брянской области Татьяну Кулешову и Елену Егорову. Они приговорены к девяти годам лишения свободы, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Кроме того, Кулешовой назначили штраф в размере 10 млн рублей, Егоровой - 8,1 млн рублей.

Кулешова признана виновной в двух преступлениях по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в особо крупном размере, по одному из эпизодов - группой лиц по предварительному сговору), Егорова - в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

Также приговор вынесен еще двум фигурантам дела. Валентине Автушенко назначено восемь лет лишения свободы со штрафом 4,4 млн рублей за дачу взятки должностному лицу через посредника в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ), Евгения Матвеева приговорена к семи годам лишения свободы и штрафу 4,4 млн рублей за посредничество во взятке (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Реальное отбывание назначенного Матвеевой основного наказания в виде лишения свободы отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

"Кроме того, суд конфисковал в собственность государства: у Кулешовой - денежные средства в размере 2,9 млн рублей, денежные средства, обнаруженные у ее матери, в сумме 88,5 тыс. рублей, а также в солидарном порядке у Кулешовой и Егоровой - более 8 млн рублей, соответствующие размерам полученных взяток", - сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона. Наказание осужденные будут отбывать в колонии общего режима, уточнили в пресс-службе прокуратуры региона.

Расследованием уголовного дела занимался Следственный комитет РФ. По версии следствия, Кулешова и Егорова получили от Автушенко взятку через посредничество Матвеевой за содействие в заключении договоров на поставку компьютерной техники и оборудования в рамках нацпроекта "Образование" и госпрограммы "Развитие образования и науки Брянской области" между учреждениями, подведомственными региональному департаменту образования и науки, и коммерческими структурами, подконтрольными Автушенко. Также Кулешова, по версии следствия, получила от Автушенко взятку через посредничество Матвеевой за содействие в заключении госконтракта между департаментом внутренней политики Брянской области и ООО "Промстройинжиниринг" на поставку устройств для обеззараживания воздуха.

В марте 2023 года Егоровой и Кулешовой было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Басманный суд Москвы отправил фигурантов под стражу, а также арестовал их имущество. В марте 2025 года дело Егоровой и Кулешовой начал рассматривать Володарский районный суд Брянска. Егорова, будучи врио заместителя губернатора Брянской области, курировала культуру и образование, Кулешова - внутреннюю и информационную политику.