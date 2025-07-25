25 июля, 15:33,
обновлено 25 июля, 15:35
Взрыв газа в жилом доме в Саратове

Глава МЧС с оперативной группой вылетит в Саратов на место взрыва в жилом доме

© МЧС России/ ТАСС
Александр Куренков заслушал по видео-конференц-связи доклад о ходе ликвидации последствий ЧП

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Глава МЧС РФ Александр Куренков вылетит в Саратов на место взрыва в жилой многоэтажке, сообщает МЧС РФ.

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Министр заслушал по видео-конференц-связи доклад исполняющего обязанности начальника главка министерства по Саратовской области Алексея Костюка о ходе ликвидации последствий взрыва. "После доклада Александр Куренков принял решение вылететь в Саратов и на месте лично проконтролировать ход ликвидации последствий частичного обрушения многоквартирного дома", - сказали в МЧС.

"Прибуду и там на месте разберемся", - подытожил разговор с подчиненным Куренков. 

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РоссияСаратовская областьКуренков, Александр Вячеславович