Глава МЧС с оперативной группой вылетит в Саратов на место взрыва в жилом доме

Взрыв газа в жилом доме в Саратове

Александр Куренков заслушал по видео-конференц-связи доклад о ходе ликвидации последствий ЧП

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Глава МЧС РФ Александр Куренков вылетит в Саратов на место взрыва в жилой многоэтажке, сообщает МЧС РФ.

Министр заслушал по видео-конференц-связи доклад исполняющего обязанности начальника главка министерства по Саратовской области Алексея Костюка о ходе ликвидации последствий взрыва. "После доклада Александр Куренков принял решение вылететь в Саратов и на месте лично проконтролировать ход ликвидации последствий частичного обрушения многоквартирного дома", - сказали в МЧС.

"Прибуду и там на месте разберемся", - подытожил разговор с подчиненным Куренков.