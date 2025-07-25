Суд признал законным приговор генерал-майору Ивану Попову

Подсудимого также лишили воинского звания

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд признал законным приговор Тамбовского гарнизонного военного суда, который приговорил к 5 годам колонии бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, признав его виновным в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге. Как сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, решение о лишении генерала воинского звания также вступило в силу.

"Приговор Тамбовского гарнизонного военного суда признать законным, апелляционные жалобы осужденного и его защитника - отклонить", - говорится в апелляционном решении тройки судей.

Апелляционная жалоба рассматривалась тройкой судей, а сам Попов участвовал в процессе из Тамбовского СИЗО по видеосвязи. Судебное заседание началось в открытом режиме, но было закрыто по ходатайству военного прокурора. После оглашения решения по апелляционной жалобе Попов обратился к корреспонденту ТАСС и прочел стихотворение Федора Тютчева.

Второй Западный окружной военный суд признал законным приговор Тамбовского гарнизонного военного суда, который приговорил Попова к пяти годам колонии, признав его виновным в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге. Кроме того, суд лишил генерала воинского звания и права занимать организационно-хозяйственные должности на срок два года, а в качестве дополнительного наказания назначил ему штраф в размере 800 тыс. рублей.

© Алексей Потицкий/ ТАСС

Представитель защиты Попова обжалует решение апелляционной инстанции в кассации. Как уточнил ТАСС адвокат Сергей Буйновский, защита будет добиваться его оправдания. "Мы пойдем в кассацию и будем добиваться оправдания Ивана Ивановича, до полной реабилитации невиновного человека. Дойдем до Верховного суда РФ", - сказал защитник.

Второго фигуранта дела, бизнесмена Сергея Моисеева, суд приговорил к четырем годам колонии со штрафом в размере 600 тыс. рублей и запретом на два года занимать организационно-хозяйственные должности. Он был взят под стражу в зале суда в Тамбове, так как находился на время следствия и суда под домашним арестом.

Суд зачел в срок наказания обоим фигурантам время, которое они провели в СИЗО и под домашним арестом, оставил под арестом их имущество для обеспечения назначенного штрафа, а также взыскал процессуальные издержки в размере 75 тыс. рублей с каждого.

Защита генерала в первой инстанции просила суд вынести ему оправдательный приговор, прокурор просил шесть лет колонии. В последнем слове он заявил о невиновности и просил суд вынести беспристрастное решение, отметив при этом, что "точно не преступал закон, оставался верным присяге, своему народу и верховному главнокомандующему". Также он попросил дать ему возможность быть полезным своей стране.

Суть обвинений

Попов и Моисеев признаны судом виновными в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а Попов еще и в служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Уголовное дело слушалось в Тамбове в закрытом режиме почти полгода и закончилось обвинительным приговором 24 апреля. Попов был арестован 17 мая прошлого года, но спустя два месяца военный суд в Москве удовлетворил ходатайство следствия и перевел его под домашний арест. 28 февраля суд ужесточил ему меру пресечения, вновь отправив в СИЗО.

Следствием и судом установлено, что в период с января по июнь 2023 года Попов и бывший заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Олег Цоков организовали хищение более 1,7 тыс. тонн изделий из металлопроката военного назначения, а также внесли в официальные документы заведомо ложные сведения об их поступлении в воинские части. Следствие считает, что Попов и Цоков привлекли к преступной деятельности Моисеева, который реализовал похищенный металлопрокат. В результате хищения государству причинен ущерб на сумму свыше 100 млн рублей. Уголовное преследование Цокова прекращено в связи с его смертью. Попов вину не признает. Власти Запорожской области отказались считать себя потерпевшими по делу и обжаловали приговор генералу.