В пресс-службе главного следственного управления СК России по городу сообщили, что, по предварительным данным, дети ушли купаться на водоем без присмотра взрослых

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Две малолетние девочки утонули на Верхнем Суздальском озере в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК России по городу.

"Следователем следственного отдела по Выборгскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу по факту гибели двух девочек 11 и 14 лет проводится доследственная проверка. 25 июля поступило сообщение о гибели сестер в Верхнем Суздальском озере", - отмечается в сообщении.

По предварительной информации, дети ушли купаться на водоем без присмотра взрослых. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, СК проводит доследственную проверку. Ее ход и результаты поставили на контроль в районной прокуратуре.

В пресс-службе ГУ МЧС по городу подтвердили факт гибели сестер, назвав случай "вопиющим". Тела девочек достали из озера водолазы поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга. В городском главке МЧС настоятельно призвали граждан следить за детьми, соблюдая все необходимые меры предосторожности в зоне купания.

По данным ГУ МЧС на 14:00 мск пятницы, только за последние две недели в Петербурге утонули 12 человек, а всего с начала купального сезона - 22 человека, 4 из них - дети.