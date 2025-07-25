К авиакатастрофе привела неверная установка датчиков

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расследование крушения самолета SSJ-100 авиакомпании "Газпромавиа" в Подмосковье 12 июля 2024 года, к нему привела неправильная установка датчиков угла атаки. Об этом говорится в окончательном отчете МАК.

"Недостоверные показания углов атаки самолета явились следствием перепутывания накладок датчиков углов атаки левого и правого бортов воздушного судна при их демонтаже/монтаже в результате нарушения требований руководства по технической эксплуатации RRJ-95 в процессе технического обслуживания воздушного судна на авиаремонтном предприятии", - говорится в документе.

К падению привел переход самолета на снижение и превышение максимальной скорости. Первое было вызвано информацией, шедшей от неправильно установленных датчиков, второе - самим экипажем, который не смог понять причины странной реакции самолета на команды управления. В отчете подчеркивается, что нет рекомендаций пилотам, как действовать при отказе датчиков угла атаки на "Суперджете".

МАК рекомендовал ПАО "Яковлев", на чьем заводе "Суперджет" проходил обслуживание перед вылетом, строго соблюдать требования РЭ (руководства по технической эксплуатации) по замене датчиков угла атаки. Летчикам разработали рекомендации, как действовать в ситуации отказа этих датчиков.