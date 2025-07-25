В ГУ МЧС России по региону сообщили, что площадь возгорания составляет 500 кв. м

КРАСНОДАР, 25 июля. /ТАСС/. Пожарные тушат возгорание стерни и мусора на площади 500 кв. м в Краснодаре вблизи с жилым комплексом на улице Краеведа Соловьева, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по региону.

"Поступило сообщение о возгорании по адресу: г. Краснодар, ул. Краеведа Соловьева. <…> По прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание поля стерни на площади 500 кв. м. Площадь пожара может измениться", - говорится в сообщении.

Уточняется, что к тушению пожара привлечены от МЧС России 3 человека личного состава и 15 единиц техники.

В Краснодарском крае сохраняется режим чрезвычайной пожароопасности пятого класса, что входит в категорию опасных явлений. Также в регионе ограничено пребывание в лесах до 30 июля.