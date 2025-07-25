В объединенной пресс-службе судов региона сообщили, что девушка по заданию от представителя Главного управления разведки Минобороны Украины собирала данные о промышленном предприятии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июля. /ТАСС/. Верховный суд Удмуртии приговорил 19-летнюю жительницу Ижевска к шести годам шести месяцам колонии общего режима по делу о госизмене, сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

"Суд, руководствуясь ограничениями, установленными законом при назначении наказания в отношении несовершеннолетних, приговорил подсудимую к шести годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Суд установил, что после начала проведения специальной военной операции девушка начала интересоваться украинскими информационными ресурсами. Она подписалась на различные интернет-сообщества и Telegram-чаты. Под их влиянием у нее возникло негативное отношение к СВО.

В 2023 году девушка, которой на тот момент исполнилось 17 лет, установила в чат-боте контакт с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины, которому предложила свою помощь в сборе информации. В итоге она получила задание по сбору координат, фотографий и информации об одном из местных промышленных предприятий. Подсудимая в этот же день с балкона жилого дома, расположенного вблизи предприятия, сделала на телефон фотографии, собрала открытые сведения о координатах завода и его руководстве. Эту информацию она передала через чат-бот.

В судебном заседании подсудимая вину в совершении преступления признала и раскаялась в содеянном.