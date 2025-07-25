Взрыв газа в жилом доме в Саратове

Александр Куренков лично проконтролирует ход ликвидации последствий ЧП

САРАТОВ, 25 июля. /ТАСС/. Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Саратов, где в жилом доме произошло обрушение из-за взрыва бытового газа.

Как передает корреспондент ТАСС, министр из аэропорта отправился на место чрезвычайной ситуации. Он лично проконтролирует ход ликвидации последствий частичного жилого дома на улице Блинова, 2, и оценит полноту принимаемых мер.

Ранее глава МЧС заслушал доклад исполняющего обязанности начальника Главного управления МЧС России по Саратовской области Алексея Костюка.