СК в Москве завершил расследование уголовных дел о торговле новорожденными детьми

В период с 2015 по 2022 год от биологических матерей в другие семьи передали 14 детей, а также совершили покушение на передачу одного младенца, биологическая мать которого отказалась передавать ребенка по независящим от соучастников обстоятельствам

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Следственный комитет завершил расследование трех уголовных дел о торговле новорожденными детьми в Москве в отношении 19 фигурантов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

"Следственным управлением по Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование трех уголовных дел в отношении 19 фигурантов. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми), ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления). <…> Следственные действия завершены со всеми участниками преступной группы", - говорится в сообщении.

Установлено, что обвиняемые находили беременных женщин, не желавших оставлять себе детей. Они занимались организацией их родов, обеспечивали необходимыми продуктами, медикаментами и медицинскими услугами. После рождения детей фигуранты забирали их и, используя подложные документы, регистрировали новорожденных в органах ЗАГС как своих. В результате в период с 2015 по 2022 год от биологических матерей в другие семьи переданы 14 детей, а также совершено покушение на передачу одного младенца, биологическая мать которого отказалась передавать ребенка по независящим от соучастников обстоятельствам.

Как отметили в пресс-службе, в рамках расследования дела проведено более 30 обысков на территории различных регионов РФ, в ходе которых изъято и осмотрено свыше 10 тыс. предметов и документов, проведено более 120 судебных экспертиз, более 200 допросов и 50 очных ставок, обвинение предъявлено 19 фигурантам, пятеро из которых находятся под стражей, потерпевшими по делу признаны 16 несовершеннолетних.

Уголовное дело в отношении 12 фигурантов передано в суд для рассмотрения по существу. В отношении семи фигурантов уголовные дела направлены для утверждения обвинительного заключения.

В свою очередь в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что суд приступил к рассмотрению уголовного дела. На скамье подсудимых Наталья и Николай Патока, Юлия Логинова, а также еще девять женщин. "По ходатайству государственного обвинителя суд продлил до 22 января 2026 года троим подсудимым срок содержания под стражей, а также срок содержания под домашним арестом еще троим фигурантам", - сказали в надзором ведомстве.