В МЧС России сообщили, что площадь возгорания составляет 3 га

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Возгорание лесной подстилки и сухой растительности произошло на территории Судакского лесничества, существует угроза распространения огня в сторону села Краснокаменка. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

"Предварительно, площадь пожара - 3 га. Тушение осложняется высокой температурой воздуха и порывами ветра. Для недопущения перехода огня привлечены два вертолета Ми-8 МЧС России", - сообщили в министерстве.

К тушению привлечена и крупная наземная группировка - сотрудники МЧС России, МЧС Крыма, лесоохотничьего хозяйства, аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Республике Крым. Всего в ликвидации пожара задействовано более 180 человек и 47 единиц техники.