Пострадал сотрудник заправки, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн

КУРСК, 25 июля. /ТАСС/. Украинский беспилотник нанес удар по автозаправочной станции в Рыльском районе Курской области, пострадал сотрудник заправки. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

"Сегодня вражеский беспилотник атаковал автозаправочную станцию на хуторе Фонов Рыльского района. В результате пострадал сотрудник заправки. У 53-летнего мужчины легкое рассечение кожи. На месте ему оказали медицинскую помощь", - написал он.

Кроме того, по словам Хинштейна, обломки беспилотника повредили три автомобиля. "Уважаемые жители, вновь прошу всех быть крайне бдительными. Враг не оставляет попыток атаковать мирную инфраструктуру и ранить наших людей. Пожалуйста, берегите себя", - добавил врио губернатора.