В пресс-службе УФСБ России по региону сообщили, что мужчина подозревается в превышении полномочий

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июля. /ТАСС/. Заместитель гендиректора нижегородского управления по строительству и ремонту метро, мостов и дорожных сетей помещен под домашний арест по делу о превышении полномочий, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

"СУ СК России по Нижегородской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ. Мужчине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

Установлено, что между подрядчиком управления и строительной организацией в 2024 году был заключен контракт на капремонт путепровода у Мызинского моста стоимостью более 236 млн рублей. Мужчина с помощью угроз склонил руководство компании к заключению договора субподряда с подконтрольной ему компанией, которой руководил его отец.