В Первомайском районном суде Краснодара 25 июля проходили предварительные слушания по делу Елены Золотаревой

КРАСНОДАР, 25 июля. /ТАСС/. Бывший председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева, в отношении которой расследуется уголовное дело, не признала вину. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс- службе судов Краснодарского края.

В пятницу в Первомайском районном суде Краснодара проходили предварительные слушания по делу Золотаревой. Ранее в Москве были арестованы экс-председатель Золотарева и ее бывший заместитель Татьяна Юрова в рамках уголовного дела о получении семи взяток. Также уголовные дела возбудили в отношении ряда ростовских судей, которых связывают с делом Золотаревой.

"[Золотарева] вин у не признала", - сказал собеседник агентства.

В конце мая 2023 года ВККС РФ рассмотрела представление председателя Следственного комитета о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении Золотаревой и выдала положительное решение. После своего задержания и ареста Золоторева обжаловала решение Высшей квалификационной коллегии судей и попросила Верховный суд РФ проверить его законность. Выслушав представителей истца, суд огласил, что оснований для отмены решения ВККС нет.

В правоохранительных органах ранее ТАСС сообщали, что дело Золотаревой может быть связано с уголовным преследованием начальника управления судебного департамента Ростовской области Андрея Рощевского. Басманный суд Москвы арестовал его по обвинению в посредничестве во взятке в особо крупном размере. Он был задержан на территории Ростовской области, в операции по его задержанию принимали участие сотрудники ФСБ.