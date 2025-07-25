В Брянской области два человека пострадали из-за атаки украинских дронов

Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что пострадавших доставили в больницу

БРЯНСК, 25 июля. /ТАСС/. Мужчина и женщина ранены в результате атаки украинских дронов-камикадзе в селе Случевск Погарского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

"ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Случевск Погарского района. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранены два мирных жителя. Мужчина и женщина доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Пострадавшим - скорейшего выздоровления!" - написал он.